美国把对中国产“电池、生物、半导体”的关税提高2至4倍……选择中国战略产业进行打击. May. 15, 2024 07:42. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国当地时间14日宣布，将提高对中国产电动汽车、电池、通用半导体、医疗器械、太阳能产品的关税。为应对中国产能过剩带来的廉价出口，韩国决定将所谓的“BBC”（电池、生物、半导体）、环保领域等的关税至少提高到原来的2至4倍。 白宫在当天的报道资料中表示：“拜登总统为了在中国不公正的贸易惯例中保护美国劳动者和企业，根据《贸易法》第301条，向美国贸易代表部下达了提高180亿美元（约25.2万亿韩元）规模的中国产进口产品的关税的指示。” 因此，中国产电动汽车关税率将在今年内从现有的25%上调至100%。通用半导体的关税率从25%上升到明年的50%。另外，电池将从7.5%提高到2026年的25%。目前被免除关税的医疗器械关税率将上升到50%。 此次措施是在2018年特朗普政府提高对9500多种中国产品征收关税后再次提高关税。拜登政府高层官员13日表示，“将与全世界伙伴合作”，暗示将向主要同盟国施压，要求他们参与提高对华关税。但是，美国财政部长耶伦担心中国可能会进行贸易报复。

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