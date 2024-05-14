李政厚试图抓住本垒打性击球，肩膀脱臼被替换下场. May. 14, 2024 07:46. by 李憲宰 uni@donga.com. “风之孙”李政厚（26岁•旧金山巨人）在防守途中肩部受伤，随即被替换下场。如果精密检查结果显示伤势严重，将不可避免地长期缺席比赛。 13日，李政厚在与辛辛那提红人队的美国职业棒球大联盟（MLB）主场比赛中，作为1号击球手兼中坚手首发出场。在第1局上半局2人出局满垒的危机状况下，为了抓住对方6号击球手杰耶•坎德拉里奥击出的本垒打性击球一跃而起的李政厚在撞到围墙后倒在了球场上。这一球打在墙壁上，落在了球场上，在此期间，3名跑垒员全部踏上了本垒。 倒在球场上的李政厚在从替补席上跑来的球队首席训练师的搀扶下离开了赛场。李政厚的位置上，由泰勒•菲茨杰拉德担任防守队员上场。被自己的犯规球击中脚部，连续缺席3场比赛后当天复出的李政厚因伤未能进入击球区，再次脱离了战斗力。 旧金山俱乐部最初宣布李政厚受伤为“扭伤（sprained）”。但在球队6比5获胜后，又更正为“脱臼（dislocated）”。如果说捻挫只是单纯扭伤的症状，那么脱臼就是骨头从肩关节脱臼的状态。使用“错位分离（separated）”一词的旧金山队主教练鲍勃•梅尔文表示：“看起来不太好。虽然明天要进行核磁共振成像（MRI）检查，但确实不好。”如果检查结果显示为脱臼，预计会缺席不少时间。根据情况，有可能被送上手术台。 李政厚在韩国职业棒球联赛耐克森（现Kiwoom）时期也曾两次受伤。2018年6月19日在蚕室与斗山队进行比赛时，他在第7局上半局击出横扫斗山队的3垒打，用腿进入3垒时滑倒，扭伤了左肩。当时李政厚被诊断为不让上臂骨从肩骨脱落的关节囊破裂了，直到一个月后的7月19日才回归。另外，在当年10月20日与韩华队的准附加赛第2场比赛中，他在第9局下半局防守途中滑垒接球时，同一部位受伤，最终接受了关节囊缝合手术。目前尚未确认此次受伤的地方是否与当时相同。 最近，旧金山巨人队因主力队员的接连受伤而痛苦不堪。在当天的比赛前，外野手迈克尔•康波托因大腿受伤被列入伤病名单，捕手帕特里克•贝利因病毒性疾病被排除在首发阵容之外。

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