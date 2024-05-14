在本公司利益面前，马斯克表现出“极右倾向”. May. 14, 2024 07:46. by 金宝拉记者 purple@donga.com. “马斯克与各国右派领导人关系密切，从中获益匪浅。” 这是《纽约时报》（NYT）12日就最近与阿根廷总统哈维尔•米莱、印度总理纳伦德拉•莫迪、意大利总理焦尔吉娅•梅洛尼、土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安、以色列总理本雅明•内塔尼亚胡等主要国家极右领导人关系密切的特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克的行为发表的评论。 据《纽约时报》报道，具有强烈进步倾向的美国前总统奥巴马执政时，马斯克几乎没有表现出极右倾向。但随着叙利亚难民流入欧洲、英国退出欧盟、美国前总统唐纳德•特朗普执政等，大众迎合主义和极右民族主义在各国扩散，他开始向右派领导人“求爱”。特别是2022年10月收购拥有约1亿用户的社交媒体X（原推特）后，这种倾向更加明显。 去年12月米莱总统执政后，马斯克在X上露骨地发表了赞扬文章，称“阿根廷将实现繁荣”。米莱总统上个月还访问了美国得克萨斯州特斯拉工厂。阿根廷和澳大利亚、智利等一样，是电动汽车必需材料锂的主要生产国。 去年1月，X切断了英国广播公司（BBC）关于莫迪总理在担任古吉拉特邦首席部长期间参与镇压穆斯林的疑惑的帖子。莫迪政权上月15日表示，如果特斯拉等海外电动汽车企业在印度设立工厂，将对电动汽车的进口关税从原来的70%~100%大幅下调至15%左右。特斯拉此前一直主张“只有降低进口关税，才会在印度设立工厂”，这算是得到了某种默许。 《纽约时报》报道说，2022年10月时任巴西总统雅伊尔•博索纳罗在大选中失败后，有关巴西大选的帖子在X中消失，马斯克也参与其中。马斯克的卫星网络服务“星链（Starlink）”在前总统博索纳罗执政时涉足巴西市场。马斯克去年11月访问以色列，会见了内塔尼亚胡总理。同月他会见了梅洛尼总理，两个月前还同埃尔多安总统进行了会晤。

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