亏损PF结构调整，最大规模达23万亿韩元. May. 14, 2024 07:46. by 郑顺求记者、金秀妍记者 soon9@donga.com. 金融当局为了房地产项目融资（PF）市场的软着陆，将进行最多23万亿韩元规模的企业结构调整。在民间，银行和保险业圈将建立1万亿韩元规模的辛迪加贷款（银团贷款），为“僵尸”事业场的结构调整提供资金，在公共领域也将向1万亿韩元的韩国资产管理公社（KAMCO）基金引进优先购买权，加强资金执行力。 13日，金融委员会和金融监督院联合相关机构发表了包含上述内容的《房地产PF有序软着陆的未来政策方向》。其核心是通过加强事业性评价，辨别PF事业场的玉石，迅速推进部分不良事业场的再结构化、整理。 金融当局将PF事业性评价等级从现有的3个阶段（良好-普通-担心恶化）细分为4个阶段（良好-普通-留意-担心亏损）。其中，如果被分类为最低等级的“担心亏损”，贷款额的75%将作为准备金积累。事实上，这是在诱导事业场整顿（拍卖）。 据推算，结构调整（留意•担心亏损等级）对象企业规模占全体的5%~10%。考虑到去年年末全体房地产PF事业场的规模（230万亿韩元），最多可达23万亿韩元。 对于认为事业性不足的地方，公共和民间共同支援必要资金。赋予KAMCO基金优先购买权，为出售PF债券的金融公司提供日后重新购买的机会。在民间，银行、保险业圈将筹集1万亿韩元规模的辛迪加贷款，帮助进行拍卖的PF事业场购买债券，并进行暂时的流动性供给。

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