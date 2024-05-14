知道得越多越觉得热闹的“医大扩招”政策，难道要进行国政调查吗？. May. 14, 2024 07:45. . 经确认，在法院做出停止执行医科大学（医学院）扩招效力的临时处置决定之前，政府向法院提交的根据资料中，大部分是报道资料或市民团体声明等。虽然政府表示，这些材料可以证明医大扩招的正当性，但医生团体却表示，政府的资料不能成为扩招2000人的科学根据，提高了反对的力度。 正如政府在向法院提交的答辩中所说，医大扩招和名额分配是负责保健医疗行政的政府的“政策判断领域”。但问题在于，政府不公开决定政策的根据资料，或改口资料的存在与否，自己降低了政策的可信度。政府向法院提交的相关资料共有55件，但其中30件是报道资料、媒体报道、要求医大扩招的声明。这怎么能成为科学根据呢？对于扩招规模，参加政府会议机制的大部分委员都提议增加300-1000名。就连政府所引用的报告的制作者也反对扩招2000人。也就是说，超过3个多月来，一直没有说明2000人的数字是怎么来的。 更令人吃惊的是，政府不仅没有公开名额分配委员会的会议记录，甚至连出席者有多少也没有公开。政府起初表示，“会匿名处理，但会提交材料，让大家知道是医大院教授还是公务员”，但最终只提交了会议纪要。医大扩招对于因学龄人口骤减而面临经营危机的大学来说，是成为“救命绳索”的特惠，因扩招规模不同，用于国立大学医学院扩充教育和修炼基础设施的政府预算也会有所不同。竟然在不知道有谁参加的会议中做出了涉及尖锐的利害关系和巨额预算的决定，试问谁会相信其结果呢? 不管法院的决定如何，大混乱是不可避免的。如果临分申请被采纳，只会给抛弃患者离开的医生提供免罪符，医大扩招也将在短期内变得困难。如果做出驳回决定，随着专攻医生的回归未能实现，修炼医院将面临接连倒闭的危机，需要引进外国医生，医大的教育将面临困境。除了解决眼前的医疗大乱之外，还要彻底追究医大扩招政策从哪里开始出现了错误、又是谁的责任。

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