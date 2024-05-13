特朗普夫人取消小儿子“政界出道初亮相”. May. 13, 2024 07:50. by 金允珍记者 kyj@donga.com. 美国前总统特朗普老来得子的小儿子巴伦（18岁)的政界处女亮相告吹。有推测认为，这是因为巴伦的母亲、特朗普夫人梅拉尼亚表现出了否定的反应。 据路透社等媒体报道，梅拉尼亚办公室10日通过声明表示：“巴伦不会担任7月共和党全党大会的代议员。”声明还说：“巴伦当选佛罗里达州共和党代议员，我感到很荣幸，但遗憾的是，由于事先已约好其他事情，只能谢绝参与。” 共和党将于7月15日至18日在密尔沃基州威斯康星正式选举特朗普为总统候选人。巴伦则于本月8日登上了特朗普住宅所在的佛罗里达州共和党的代议员名单。特朗普的三男两女中，除长女伊万卡之外，长子小特朗普、次子埃里克、次女蒂凡尼也都是代议员。 特朗普在巴伦当选代议员后接受广播采访时表示：“巴伦是优秀的学生，对政治也很感兴趣。”由此，有人推测，巴伦以佛罗里达州代议员的身份参加全党大会，实际上可能涉足政界。但梅拉尼娅方面仅隔一天就推翻了这一说法。 梅拉尼娅一直彻底保护儿子的私生活。她在2017年1月丈夫就任时，以当时居住在纽约的巴伦的学业为由，直到5个月后才与巴伦一起进入了华盛顿白宫。巴伦在白宫生活时，经常乘坐与父亲不同的车，尽量避免媒体曝光。考虑到这一点，此次决定不参加全党大会的背后也反映了梅拉尼娅的决心。 特朗普的其他子女正在深入介入政治活动。长女伊万卡和她的丈夫库什纳在特朗普执政第一期时分别担任白宫高级顾问。伊万卡代替对丈夫的政治活动不积极的继母梅拉尼娅，实际上起到了“总统夫人”的作用。埃立克的妻子拉拉从今年3月起掌管共和党的大选资金，还担任主管全党大会的共和党全国委员会共同主席。

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