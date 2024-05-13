朝鲜从韩国法院窃取26亿张A4纸分量的信息……韩方目前只掌握0.5%的内容. May. 13, 2024 07:49. by 李相焕记者、林在赫记者 payback@donga.com、heok@donga.com. 据悉，朝鲜侦察总局下属的黑客组织“拉扎鲁斯”从韩国法院计算机网窃取的个人信息等资料超过1TB（万亿字节），相当于26亿页A4纸文件。泄露的资料中只有0.5%成功复原，其中包含了金融信息和医疗诊断书等很多敏感信息。尚未复原的其余99.5%有可能包括产业技术或“脱北者”的个人信息等，人们担心会造成大规模损失。 警察厅国家调查本部12日表示，据掌握的情况，拉扎鲁斯从2021年6月起到去年1月为止，从法院行政处计算机网向外界泄露的资料共达1014GB（千兆字节)。这相当于约26.2亿张A4纸（折合2000字）。被盗取的资料是由4台韩国服务器和4台海外服务器4台等共8台服务器传送的。 警方复原了相当于其中0.5%的4.7GB，结果显示，包括身份证号码、诊断书、亲笔陈述书、债务资料、婚姻关系证明等个人信息在内的5171件个人回生相关文件被泄露。今年3月，大法院对资料泄露表示道歉，并表示“包含个人信息的PDF文件也泄露了26个”，其规模至少增加了200倍以上。 问题是，在泄露的资料中，很难确认没有复原的约1009GB是什么内容。这是因为法院行政处去年2月探测到了恶性程序，但直到同年12月才委托警方和国家情报院进行调查，因此泄露记录等因期限到期而被删除。也就是说，不能排除专利法院保管的产业、军工技术或刑事诉讼中作为证据提交的性暴力受害者的身份等被泄露的可能性。警方为了防止第二次受害，劝告法院行政处提供本月9日确认泄露的5171件文件，并通知受害者。

한국어