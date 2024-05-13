在议会选举中惨败的执政党，再次出现亲尹-司法界人士主导的紧急对策委员会. May. 13, 2024 07:49. by 权九龙记者 9dragon@donga.com. 在议会选举惨败32天后，国民力量党又组建了由亲尹锡悦及检察官等司法界人士组成的领导层。国民力量党非常对策委员长黄祐吕13日提名成功连任提名性非常对策委员的亲尹派人物刘相凡（江原洪川-横城-宁越-平昌）、严泰永（忠北堤川-丹阳）议员和在首尔江东甲落选的亲尹派全珠惠议员、4月10日议会选举中执政党最年轻当选议员金龙泰（京畿抱川-加平）。成功连任三届的检察官出身的亲尹核心人物郑点植议员（庆南统营-固城）被内定为政策委员会议长。 黄祐吕领导的紧急对策委员会，是包括当然入选的院内代表、亲尹派人物秋庆镐和郑点植等人的7人体制。7人中，除黄祐吕和金龙泰外，其余5人都是亲尹人士。黄祐吕和全珠惠是法官出身，郑点植和刘相凡是检察官出身，7名中有4人是司法界出身。党内有人批评说：“亲尹领导层、司法界人士领导层能革新党吗?” 黄祐吕等执政党新领导层将于13日下午与尹锡悦总统进行见面礼晚宴。 国民力量党资深发言人尹熙锡在国会上解释说：“考虑最多的部分，是想要一个干事的紧急对策委员会。由首都圈、忠清道、江原道等国民力量党应该倾听的地区出身人士组成。”新任事务总长由三次当选的成一钟议员（忠南瑞山-泰安)担任，院内首席副代表由裴俊英议员（初选·仁川中-江华-瓮津)担任。 除黄祐吕外，司法界出身的紧急对策委员会人士们还有在第21届国会国际司法委员会活动的共同点。郑点植是公安部检察官出身，刘相凡是特搜部检察官出身。当天内定的非常对策委员将于13日通过常任全国委员会的表决被任命，政策委员会议长将在今后的议员全体大会上履行追认程序。事务总长将在紧急对策委员会成立后进行表决。 黄祐吕领衔的紧急对策委员会将一直活动到下届全党大会召开为止，负责决定全党大会日程和竞选规则。首都圈人士和党权候选人要求修改现行党员投票100%的党代表选举方式，亲尹派和岭南圈对此表示反对。 党内人士表示：“应该改善党政关系，但龙山总统室却由让做就做的人组成。这能反映议会选举结果体现的的民心吗？”尹相现议员在当天的通话中评价道：“现在需要的是革新型人选，但几乎没有具有非尹锡悦色彩的人，也没有参加首都圈险地竞选的人士或政治新人，从这一点来看，存在不足之处。”一名二次当选议员也指出：“不再是亲尹，而是由‘专业亲尹’‘全尹’派人士组成了。”

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