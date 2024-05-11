网络直播的杀人现场，丧失理性的狗血YouTuber文化. May. 11, 2024 07:56. . YouTube（油管）最终现场直播了可怕的杀人场面。前天光天化日之下，在釜山法院前发生了一名YouTuber（油管博主）被挥舞的凶器刺伤，导致50多岁的油管博主死亡的事情。此前，犯人和受害者在网络广播中互相诽谤，经过暴力和数十起诉讼战，最终演变成恶性持刀行凶事件。事件发生当时，受害者正在以“粉丝们准备112报警”为题进行直播，杀人现场的尖叫声和受害者流下的血通过油管原封不动地转播。犯人被捕后还在自己的油管频道上上传了“向大家致以最后的问候”的文章。 YouTube和AfreecaTV等网络广播的不良内容不是一两天的问题，但是最近已经超过了界限。过去，煽情节目等主要成为问题，但最近出现了网络争吵的当事者实际见面吵架的“现实玩家对决”、竞争性喝酒的“挑拨离间节目”的同席者游街示众、人身攻击性联合广播、暴力和恶言横行的“地狱派对”等，自杀场面被现场直播的事情接连不断。但是此次连杀人惨剧也实时播出了。 丧失理性，只以刺激性内容追求收益的“狗血YouTuber文化”今后会达到何种境地，令人无法预测。但是，对这种广播的限制实际上依赖于油管等平台运营商的自身指导方针。虽然事业者会删除违反政策的影像，但新上传的影像更多。现场直播甚至不能成为广播通信审议委员会的审议对象。 在包括儿童和青少年在内的非特定多数人可以不受限制地连接的网络广播中，难以启齿的辱骂、暴力、犯罪泛滥，不能就这样放任不管。首先要强化平台运营商的责任。德国将侮辱、恶意诽谤、颁布暴力物等刑法上的22种犯罪明示为非法内容，如果不删除这些内容，将对社交网络事业者处以重罚的《网络执行法》取得了效果。欧盟（EU）去年引进的《数字服务法（DSA）》的核心内容也大同小异。在不侵犯表达自由的前提下，有必要向强化服务提供者的责任的方向修改信息通信网法等。同时还要对用户进行媒体素养教育。

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