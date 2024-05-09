韩国政府：“拟允许持有外国医生执照的人在韩国实施诊疗”. May. 09, 2024 08:02. by 赵有罗记者 jyr0101@donga.com. 如果保健医疗的危机警报像现在一样进入“严重”阶段，具有海外医生执照资格的医生也可以在韩国进行诊疗。随着专攻医生（实习医生、住院医师）长期脱离医院，这是韩国政府旨在解决医疗人力难的对策之一。 保健福利部8日表示，截止到20日，将对包含上述内容的《医疗法施行规则》部分修正案进行立法预告。修正案中，在海外医疗人员执照持有者可以进行医疗行为的业务中增加了以下表述：“保健医疗危机发布严重阶段警报时，为保护患者健康，福祉部长认为有必要的医疗支援业务”。目前，海外医生仅限于交换教授、教育研究事业、医疗服务等目的进行诊疗。福祉部表示：“这是为了应对保健医疗灾难危机状况下医疗人员不足导致的医疗空白状况。” 医生团体对此表示反对。大韩医生协会相关人士表示：“允许在医疗教育体系尚未得到验证的国家获得执照的海外医生在韩国进行诊疗，我们对此表示担忧。”政府为了应对3月初医生集体行动长期化的情况，曾讨论放宽条件让海外医科大学毕业生更易取得韩国医生执照的方案，但并没有实行。 此外，据医疗界透露，如果专攻医生在本月20日之前不回归，将因“实习时间不足”而无法参加明年的专门医生考试。根据规定，如果未修炼时间超过3个月，就不能参加专门医生的考试，但住院医师的最后一拨在2月20日前后离开了医院。

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