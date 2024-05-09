“出道35年来首次挑战电视剧，既陌生又激动”. May. 09, 2024 08:02. by 崔智善 aurinko@donga.com. “新人奖吗？给我的话会很感谢的。哈哈。” 对于尚未摆脱新手身份的老幺演员应该会得到的这个问题，回答的人是“戛纳的男人”、演员宋康昊（57岁）。今年迎来出道35周年的宋康昊将首次挑战电视剧。他将通过于15日公开的迪士尼+原创系列《三植叔叔》与观众见面。 8日，在首尔江南区帕纳斯洲际大酒店举行的制作发表会上，宋康昊一反常态，以多少有些紧张的表情登上了舞台。他说：“既陌生又紧张，一方面也很激动。感觉百感交集。”对于首次挑战电视剧，他表示：“我认为现在是通过多种渠道进行多种尝试的时代。很自然地就参与了这部作品。” 《三植叔叔》的背景是战后混乱的20世纪60年代韩国。该剧讲述了充满想要打造所有人都不饿肚子世界的精英金山（卞耀汉饰）和了解他的价值并投影自己欲望的三植叔叔（宋康昊饰）与政界和企业界交织在一起的故事。“三植叔叔”的名字取自战争期间也能让周围人一日三餐不挨饿的人物。 该剧共16集。在以6~8集以内的系列片为主的在线视频服务（OTT）市场上，这是罕见的长合作。宋康昊说：“这部作品与体裁等成为趋势的现有OTT电视剧不同”，“可能是冒险，也可能更新鲜，从这一点来看，激发了我的好奇心和干劲。” 担任编剧和导演的申渊植导演表示：“当新世界真的到来，各自接受这个世界时，就会领悟到彼此的整体性。为了表现这一点，我们选择了大韩民国社会的转折点1960年作为时代背景。”

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