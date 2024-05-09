金正恩进行“自我偶像化”，高强度挑衅韩国. May. 09, 2024 08:01. . 2011年12月，27岁的青年金正恩跟随父亲金正日的灵车。对于一直表情紧张、泪流满面的金正恩，韩国当局当时评价称，“怀疑他能否迅速掌控元老们，掌握大权”。 10年后的2021年，朝鲜《劳动新闻》称金正恩为“伟大的领袖”。“领袖”是金正恩爷爷金日成的固有名词。这被认为是金正恩自己宣布超越父亲金正日进入金日成行列的象征性场面。韩国国家情报院当时表示：“朝鲜曾试图将‘金正恩主义’确立为新的独立思想体系。”这是综合金正恩想要摆脱先辈阴影的行踪而做出的判断。 不过，此后金正恩的发言和行为并没有完全抹去先辈的痕迹。特别是，从被指定为接班人时起模仿金日成体型和发型的金正恩，直到最近也没有停止“模仿金日成”。 时光流逝，又到了2024年。金正恩安静但又果断地迈出了一步。朝鲜官方媒体开始公然称金正恩为“太阳”。太阳是指金日成的用词。媒体把金日成故居所在的万景台也改为“爱国、革命圣地”等。金正恩在上个月金日成生日时也没有参拜安放金日成遗体的锦绣山太阳宫殿。最近见到的韩国政府高层当局者解释称，“金正恩现在在喊自己比爷爷还要靠前”。 2021年首次出现“金正恩主义”一词时，很多人分析说，金正恩是为了解决经济困难而战略性偶像化自己。受新冠疫情的影响，粮食困难加重，金正恩为了遏制居民的愤怒，不得已而为之打出了这张牌。 最近的一系列气流与那时又有不同。金正恩的偶像化工作变得更加大胆，对先辈的神化也更加果断地被切断。在这种氛围下，金正恩的自信感发生了显著的变化。韩国政府一名官员表示：“金正恩最近毫无顾忌地独立行动，与几年前截然不同。”这种自信有可能是因为随着新冠疫情封锁的解除而好转的粮食情况，也有可能是因为普京的大力支援这一朝俄关系密切的副产品。 金正恩的“自我偶像化”必然会对朝韩关系产生不小的影响。以“太阳”自居的金正恩将对韩国打出攻势牌。其目的在于区别对待将韩国视为“同族关系”的前辈。金正恩已经把南北定义为“敌对两国关系”，事实上已经宣战。在以此为名进行高强度对韩挑衅的同时，在内部集中制定将韩国视为敌对国家的政策和教育。正好以韩半岛为中心展开的新冷战氛围可以使金正恩的心情更加舒畅。 应对朝鲜露骨的对韩路线变化，最终是韩国政府的课题。首先应该沉稳冷静地分析金正恩的新言论。之后的应对要坚决、毫不犹豫。我们太清楚了，在朝鲜体制、政策变化趋势的导入部分，因为袖手旁观而不是正面交锋，付出了怎样的代价。

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