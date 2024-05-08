尹锡悦：“如有司法风险，将由我而不是民政首席秘书解决”. May. 08, 2024 07:21. by 李相宪记者、张宽硕记者、刘彩燕记者 dapaper@donga.com、jks@donga.com、ycy@donga.com. 尹锡悦总统7日正式宣布新设民政首席秘书，并任命前法务部次官金周贤（63岁·司法研修院第18届·照片）为首任首席秘书。在国会通过《蔡上等兵特检法》和检察机关对总统夫人金建希收受名牌迪奥包争议正式展开调查之际，随着民政首席制度的复活，在野党表示反对称：“这是为了掌握司法机关和应对司法风险而进行的布局。”据悉，行政安全部发言人李东玉（音）被内定为担任民政秘书，内定接替表明辞意的总统公职纲纪秘书李始源（音）的是前人事秘书李元模（音）。 尹锡悦当天来到龙山总统室新闻发布室，亲自宣布了金周贤为首任民政首席秘书人选。他解释说：“一直维持着不设民政首席室的基调，但听取民心的功能太脆弱了。听说民政业务不顺利，我也苦恼了很久，觉得还是恢复比较好。”对于新设首席秘书是为了应对自己的“司法风险”的看法，他表示：“如果有司法风险，那是我应该解决的问题。如果对我提出了什么，应该由我来说明并解决，而不是民政首席秘书该做的事情。”据分析，尹锡悦在就任两周年之际进行的人事调整中恢复民政首席秘书一职，是为了恢复因4月10日议会选举惨败而减弱的国政运营动力。民政首席秘书下设公职纲纪、法律、民政秘书。执政党相关人士表示：“正在讨论将公共机关等外部监察职能交给新设民政秘书室的方案。” 对此，共同民主党批评称：“民政首席秘书室一直用于控制检察机关、警察等司政机关，强化中央集权的总统制，这次也会这样使用。”祖国革新党也指出：“有多少国民相信检察官出身的人士会如实听取民心的话呢?”

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