大谷翔平在击球率、安打、本垒打领域均居MLB全体首位. May. 07, 2024 07:34. by 任寶美 bom@donga.com. 投打兼业选手“二刀流”大谷翔平（洛杉矶道奇队）在击球位上也是最有价值球员（MVP）级别。 大谷翔平在本队以5比1战胜亚特兰大勇士队的6日美国职业棒球大联盟（MLB）主场比赛中，作为2号指定击球手出场，击出两记本垒打等，取得了4次有效击球、4支安打、2个四坏球上垒、3打点、1分的成绩。当天比赛结束后，大谷翔平以赛季10记本垒打并列第一，在击球率（0.364）和最多安打（52个）领域也跃居MLB两大联盟首位。OPS（出垒率+长打率）1.111也是MLB全体第一的记录。 去年接受胳膊肘手术后，今年只作为击球手参赛的大谷翔平在本赛季第35次出战的当天为止，包括14个2垒打（第1位）和1个3垒打在内，共击出了25个长打。大谷翔平是道奇队首位在赛季35场比赛中击出25个以上长打的球员。 大谷翔平当天在本队以4比1领先的第8局下半局击出的比赛第二记本垒打飞出了141米，越过了中间围墙。141米相当于本赛季本垒打飞行距离的第2位。迈克•特劳特（洛杉矶天使队）在上月2日的比赛中击出了一记飞行距离为144米的本垒打。 大谷翔平说：“（第1局下半局）第一个本垒打得稍稍有些靠后。只要翻过围墙就好了。第二个本垒打的时机也很好，球也几乎飞到了中间。如果击出这样的本垒打，就会更有自信。”

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