“第十次否决权”，尹锡悦陷入两难. May. 04, 2024 07:16. by 李相贤记者、金恩智记者 dapaper@donga.com、eunji@donga.com. 据悉，尹锡悦总统就2日在国会全体会议上通过的《蔡上等兵特检法》表示，“不行使再议要求权（否决权）是总统的渎职”，事实上表明了行使否决权的方针。相反，共同民主党代表李在明3日则放话称，“拒绝特检的人是犯人”，开始施压接受特检法。上月29日在龙山总统室举行的首次“尹李会”中，尹锡悦和李在明就是否行使否决权问题发生了正面冲突。 据总统室和执政党3日透露，尹锡悦对幕僚们表示，“接受朝野政党没有达成协议的该法案，是总统的玩忽职守，会留下不好的先例”，提到了行使否决权的必要性。总统室认为，目前高级公职人员犯罪调查处（公调处）和警察正在按照程序进行调查，因此不宜实行特检。总统政务首席秘书洪哲镐指出：“蔡上等兵特检法现在还漏掉两个阶段。这是公调处正在调查的案件，一个问题是超越了这一阶段，再就是朝野政党也没有达成协议，这与梨泰院惨案特别法大不一样。”他还表示：“稍有不慎就会成为不好的先例。特别是法律界人士出身的总统，不能轻视这一部分。” 相反，李在明在共同民主党最高委员会议上表示：“‘拒绝特检的人是犯人’，这是从现任总统开始，执政党几年来一直不断说的话。我相信，他不是犯人，不会拒绝。”当天当选的新任院内代表朴赞大表示：“将在（第22届国会）开院后立即重新推进尹总统行使否决权的法案。如果（尹总统对蔡上等兵特检法）行使否决权，这是对通过此次议会选举出现的民心的正面反驳。” 国会通过的法案被移送到政府后，总统要在15天内决定是否行使否决权，因此尹锡悦将持续2周左右的苦思。虽然尹锡悦对蔡上等兵特检法表现出了顽强的立场，但实际行使否决权需要考虑。特别是尹锡悦就任后行使否决权的法律已经达到9件，这一点也是变数之一。执政党内部有人担心，如果尹锡悦行使否决权，被认为是4月10日议会选举惨败原因的死硬、傲慢的形象可能会固定化。赞成蔡上等兵特检法的舆论高涨也是不能忽视的情况。也有人担心，在行使否决权后，在国会重新表决的过程中，如果执政党的脱离票成为现实，尹锡悦对执政党的控制力就会下降，国政动力也会下降。

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