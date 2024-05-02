韩国-澳大利亚：“讨论韩国参与奥库斯尖端武器开发”. May. 02, 2024 08:05. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 在韩国和澳大利亚的“外交和国防部长（2+2）会谈”上，讨论了韩国参与美国、英国和澳大利亚三方安全合作体奥库斯（AUKUS）的“第二支柱”方案。美国主导的奥库斯正在推进美国和英国向澳大利亚提供核动力潜艇的第一阶段合作“第一支柱”和在自律武器、超音速导弹、网络安保等8个领域共同开发尖端军事力量的第二阶段合作“第二支柱”。上个月，奥库斯自成立以来首次将日本发展为“第二支柱”相关的新合作伙伴，有观察认为，韩国可能被视为追加合作伙伴。鉴于此次会谈中讨论了韩国参与的可能性，近期内是否会正式讨论包括韩国在内的奥库斯扩员问题备受关注。 韩国国防部长申源湜当地时间1日在澳大利亚墨尔本举行的“2+2”会谈结束后举行的联合记者会上表示：“欢迎奥克斯成员国考虑将韩国作为奥库斯‘第二支柱’的合作伙伴。韩国的国防科学技术能力将为‘第二支柱’的发展及地区和平做出贡献。”他还说：“在今天的（2+2）会谈中，我们讨论了‘第二支柱’合作的可能性。” 澳大利亚国防部长理查德·马尔斯也强调：“韩国明显是拥有令人印象深刻技术的国家。我们已经共享了价值，正在展开战略性合作。”他还表示：“我们在技术上正在紧密合作，今后‘第二支柱’会有发展的机会。”他还说：“关于日本，（已经）看到了这样的机会。” 虽然奥库斯的方针是“第一支柱”不会扩展到其他国家，但是对于“第二支柱”，最近有观测认为，继日本之后，还会增加合作国家。韩国政府也在地区安保方面对参与“第二支柱”持肯定立场。韩国政府认为，“第二支柱”项目开发的尖端武器很有可能被优先安排在参与开发的国家，因此从武器开发的角度来看，参与开发也获益匪浅。但有观测认为，要想参加奥库斯，必须得到全体成员国的同意，而且中国也强烈反对奥克斯的扩员，因此，实际参与可能需要几个月的时间。 在此次“2+2”会谈中，双方还决定禁止朝鲜利用非法核和导弹开发资金。韩国外交部长赵兑烈在联合记者会上表示：“两国将合作阻止朝鲜-俄罗斯之间的武器交易等非法活动。我们决定，不仅在经济、安保领域，还将扩大全面安保和网络、海洋安保领域的合作。”澳大利亚外交部长黄英贤强调：“澳大利亚对发展与韩国的‘全面战略伙伴’关系赋予了很大的重要性。”

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