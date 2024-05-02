理想化的农民家庭. May. 02, 2024 08:02. . 18世纪，英国画家乔治•斯塔布斯虽然没有专门学习过绘画，但他作为动物画家名声大噪。 特别是以出色的解剖学知识为基础绘制的马画，深受喜欢骑马的贵族们的欢迎。以贵族喜好的动物画乘胜前进的他在61岁时画了捕捉农民生活的《干草制造机》（1785年•照片）。为什么突然换主题了呢？ 画中描绘了晴天农夫一家在田野上搬运干草的场面。左边两个女人正在用耙子收集干草，男人们往车上堆干草。右侧有两匹拉车的马在待命。照片中，身穿浅蓝色礼服的女子一手抓着耙子把，另一手放在腰间，笔直地站着，凝视着画面外的观众。貌似做完该做的事情后在休息。他们为了家庭的生计，为了维持地区农村社会而孤军奋战。画家惊人地真实描绘了农民一家子有条不紊地工作的样子。这与一般在肖像画中摆出静态姿势的贵族家庭形成了鲜明的对比。 那么，斯塔布斯是不是出于对不工作的贵族的反感而画了这幅画？是想表达对劳动的赞美或对贫困乡村农民的同情心吗？哪儿的话！在当时的贵族社会浪漫的乡村风景画很受欢迎，所以才顺应了这一潮流。 斯塔布斯捕捉到了农民的生活，但将其理想化。画中的农夫一家在艰苦的劳动中，大家的衣服都干净优雅。女性戴的帽子装饰得很难看作是工作用的。不是悲惨的劳动现实，而是表现安全、理想化的劳动形象。因为反正购买或欣赏这幅画的人是贵族或资产阶级，而绝非画中的工人阶级人物。美术评论家

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