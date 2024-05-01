住房供给统计漏掉19万套……基本不靠谱的政府. May. 01, 2024 07:27. . 政府的住宅供应数据库系统出现错误，去年住宅供应业绩少了19万多套。国土交通部在确认这一事实后，3个月内也没有公开。住宅供应通常从许可到入住需要5年以上的时间。如果政府根据这种不良统计制定住宅供应计划，在房地产萧条期出现供过于求、过热期出现供不应求等矛盾的可能性就会增大。 国土部昨天表示，在去年的住宅供应统计中，许可业绩将从现有的38.9万套增加到42.9万套，开工业绩将从20.9万套增加到24.2万套，竣工业绩将从31.6万套增加到43.6万套。据悉，这是因为在去年6月改变住宅统计系统的过程中，本应得到反映的整顿事业部门的业绩被遗漏。去年下半年，300套以上的重建、再开发供应量等被排除在统计之外，各部门的业绩分别减少了3.3万至12万套。 国土部今年1月底得知这一事实后，从2月份发表的业绩开始恢复正常统计。虽然确认了错误，但还是推迟了3个月发表。在检察机关对上届政府的房价统计造假疑惑进行调查的情况下，很难避免因不想再次告知统计问题而藏着掖着的批评。国土部今年2月也未能事先防止房地产实际交易价格信息收集系统的错误，成为了问题。 政府的住宅供应统计不仅是盖房子的建设企业，也是准备购买自己房子的无住宅者、全租、月租承租人关注的核心指标。开工、许可业绩是提前展示今后2年至5年内供应多少公寓、预测房价方向的基础统计。如果这种统计与实际有很大出入，个人和企业做出错误判断的可能性就会增大。 由于对国民实际生活产生巨大影响的住宅统计接连出现错误，房地产政策的信赖度已经严重受损。经确认，供应量比实际少统计了近30%，因此以此为依据制定的政策调整也不可避免。如果这样的事情反复发生，政府为了稳定房价的任何政策都将无法奏效。在找出制造问题的责任人并追究责任的同时，在公开统计之前，应该构建双重、三重地过滤错误的系统。

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