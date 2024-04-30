柳鲑澜获得LPGA洛杉矶锦标赛第3名……连续3场大赛进入前十，上升势头明显. April. 30, 2024 07:53. by 姜泓求 windup@donga.com. 柳鲑澜（23岁）在本赛季出战的美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛上创下了最高排名，连续3场比赛进入了前10名。 29日，柳鲑澜在美国加利福尼亚州洛杉矶威尔希尔乡村俱乐部（71杆）举行的JM老鹰LA锦标赛最后一轮第4轮比赛上，抓下5个小鸟球，吞下3个柏忌，减少了两杆。最终总成绩为低于标准杆6杆共278杆的柳海兰落后冠军汉娜•格林（澳大利亚）6杆排在第3位，取得了本赛季的最好成绩。“卫冕冠军”格林实现了大赛两连冠，落后格林三杆的玛雅•斯塔克（瑞典）获得了第二名。 上个月在福特锦标赛上首次中途被淘汰的柳鲑澜继本月T-Mobile比洞赛并列第9位、大满贯赛雪佛龙锦标赛第5位之后，继续提高排名，连续3次进入前10名。在本赛季出战的9场比赛中，她4次进入前10名，在该领域并列第3位。在上果岭率方面，她继世界排名第一的内莉•科达（美国•75.9%）之后，高居第二，达到74.4%。 以3杆之差排在并列第7位开始第4轮比赛的柳鲑澜仅在上半场就减少了2杆，一度只落后格林1杆。虽然在11、12号洞连续吞下柏忌，远离了冠军圈，但在18号洞（3杆）抓住小鸟，跃居至第3位，结束了本次大赛。柳鲑澜表示，“最后一洞抓下小鸟球进入前三名，感到非常兴奋。一切都比去年好了。” 高真荣（29岁）和新人林珍熙（26岁）落后柳海兰一杆，最终以低于标准杆5杆共279杆的成绩并列位于第四位。高真荣和林珍熙也在本赛季参赛大赛中取得了最佳排名。继雪佛龙锦标赛第8位之后，连续2周进入前10名的林珍熙上升到了新人奖积分榜第1位（220分）。

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