害怕外出就餐的“家庭月”……披萨和汉堡包价格大幅上涨. April. 27, 2024 07:45. by 金炯民记者、世宗=宋慧美记者 kalssam35@donga.com、1am@donga.com. 汉堡市场韩国排名第一的韩国麦当劳26日宣布，从下月开始将同时上调16种产品（占全部产品的22%）的价格。价格上调幅度平均为2.8%。这距离去年10月将13种菜品的价格平均上调3.7%仅隔7个月。必胜客也将从下月2日开始上调蒜蓉黄油虾和芝士王产品的价格。 继Goobne炸鸡、Popeyes炸鸡、金家紫菜包饭等最近接连上调价格后，餐饮连锁店的价格上调似乎扩散到了所有领域。特别是第22届议会选举结束后立即出现“接力涨价”，对此也有不友善的视线。在外就餐需求增加的5月“家庭月”即将到来，预计老百姓的负担将进一步加重。据韩国消费者院的《餐饮费价格动向》显示，3月份首尔的一人份冷面价格为11462韩元，比去年同期上涨7.2%。紫菜包饭和拌饭也分别上涨6.4%和5.7%，带动了餐饮物价的上涨。随着高利息状况持续，再加上国际油价不稳定，有人担心今后这种趋势将进一步深化。 在餐饮企业看来，由于原材料价格、人工费、租赁费等上涨，只能提高产品价格。餐饮业界相关人士表示：“在整体消费者物价上涨率达到3%的情况下，人工费、原材料等大幅上涨，如果不提高产品价格，就会出现负利润。如果这种情况持续下去，今后产品价格可能会进一步上涨。” 政府当天召开紧急经济次官会议兼物价相关次官会议，决定为了降低进口价格，对白菜、卷心菜、胡萝卜、葡萄、干紫菜、调味紫菜、可可豆等7种农产品适用0%的关税。另外，以之前进行的全国116个农水产品流通现场检查结果为基础，不久后还将出台“农水产品流通结构改善方案”。

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