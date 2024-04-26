伍兹因“按兵不动”获得1376亿韩元“忠诚奖金”. April. 26, 2024 08:08. by 姜泓求 windup@donga.com. “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（美国•照片）将从美国职业高尔夫（PGA）巡回赛那里获得1亿美元（约1376亿韩元）规模的“忠诚奖金”。这算是他没有转会到沙特阿拉伯资本主导的LIV高尔夫系列赛，而是坚守PGA巡回赛获得的回报。 英国媒体《每日电讯报》25日报道称，“伍兹展现了对PGA巡回赛的忠诚心，为此他将从PGA巡回赛企业那里获得最多1亿美元的股份。”同样的原因，男子高尔夫世界排名第2位的罗里•麦克罗伊（北爱尔兰）也将获得价值5000万美元（约688亿韩元）的股份回报。PGA巡回赛企业是从投资财团Strategy Sports集团得到30亿美元（约4.1283万亿韩元）支援后设立的盈利法人。 PGA巡回赛193名选手将瓜分9.3亿美元（约1.2789万亿韩元）规模的股份。选手们以各自的职业生涯、最近5年的成绩、PGA巡回赛的选手影响力项目（PIP）结果等为基础，共被分为4个集团。属于第1集团的36人将获得超过全体分配股份80%的7.5亿美元。据《每日电讯报》报道，乔丹•斯皮思、贾斯汀•托马斯（以上美国）将得到3000万美元。此前，美国媒体《体育画报》（SI）曾预测，韩国的任成宰、金柱亨、金施佑也同属第1集团。 选手们分8年获得股份，其中50%将在4年后支付。如果中途转会到LIV高尔夫等，所支付的股份将被没收。《每日电讯报》分析称，“如果菲尔•米克尔森（美国）没有转会到LIV高尔夫，在股份规模上（仅次于伍兹）将排在第二位。

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