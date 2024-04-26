18年来不干实事、寻找妙招的低出生率政策. April. 26, 2024 08:07. . 据统计，今年2月的新生儿数达到历史最低值19362名。根据年初出生者有利于适应小学的观念，1、2月份新生儿较多，但也降到了2万名以下，与回避生育的12月份没有太大的差距。如果按照这种趋势发展下去，预计今年的出生率将跌到0.6名左右。 政府去年得到最差出生率的统计后，像历届政府一样，换掉负责的部长，勒令出台特别对策。执政党为了提高低出生率政策的动力，提议新设副总理级人口部。但是，出生率急剧下降，是因为没有特别的对策吗？《东亚日报》开始了长期企划《生育率，再次回到1.0之上》第二部，对二三十岁青年一代进行了问卷调查和深入采访。结果显示，他们不愿生育的理由众所周知。那就是，即便是拥有稳定职业的双职工夫妇，居住费和养育费负担也很重，如果使用育儿休职，也也因为要看人脸色或工作制度僵硬，不敢边工作边抚养孩子。这些都是出生率为1.13名的2006年实行低出生率政策后，18年间反复提出的问题。青年们表示，只要消除这些障碍，大部分人都会生孩子。 所谓特别对策，就是在用尽现有对策也没有效果的时候寻找的新方法。但是，育儿津贴、保育补贴等必需的低出生率预算——家庭相关政府支出只占国内生产总值的1.6%，远低于经济合作与发展组织的平均值（2.2%）。也就是说，仅“基本对策”每年就少花约10万亿韩元。虽说18年间在低出生率对策上花费了380万亿韩元，但大部分都是用在和出生率无关的事业上。这是因为各部门如果贴上“低生育”的标签，就很容易获得预算，政府也担心被骂不关心低生育，明知不是，还是会列上。在莫名其妙的地方花费预算，只是装模作样地工作，出生率怎么会上升？ 专家们在接受《东亚日报》咨询时指出，增加子女津贴、兼顾工作和家庭、支援教育费、提高生育及产妇支援比重等低出生率预算的重新分配迫在眉睫。现在，各政策的出生率提高效果也已数字化体现。不要白费力气寻找新的划时代的妙招，要设定可实现的出生率达成目标，然后把有限的预算集中在经过检验的政策上。只有这样，才不会再出现“那么多的低出生率预算都花在哪里了”的说法。

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