美FTC指定“禁止阻止劳动者跳槽到同行业”的新规定，财界表示“不惜诉讼”. April. 25, 2024 08:14. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 美国联邦贸易委员会（FTC）23日制定了禁止阻止劳动者跳槽到同行业的“非竞争合同（noncompete agreement）”的新规定。 因此，从当天起180天后的10月开始，适用该规定的3000万名劳动者可以自由跳槽。之前签订的合同也将被视为无效。企业们表示“应该保护营业机密和知识产权”，并声称将通过诉讼等进行对抗，预计将会出现阵痛。 FTC委员长利娜•汗在当天的声明中表示：“将保障美国人拥有新职业、开始新事业的自由。剥夺人们的经济自由就是剥夺其他自由。”非竞争合同是为了防止金融业界从事者、软件技术人员等高收入专业人才的垄断技术及营业机密泄露而引进的。如果违反该规定，就要支付天文数字的赔偿金，因此受到了侵犯劳动者的离职自由、限制创业及工资上调权利的批评。特别是，很多人指出，相关对象甚至还包括餐厅服务员、快餐店职员、美容师、调酒师等与营业机密没有太大关系的低工资劳动者。 美国财政部推算，全体劳动者约20%的3000万名劳动者被非竞争合同的枷锁所束缚。FTC期待，如果禁止非竞争合同，将创造3000万个工作岗位，劳动者每年的总工资将增加3000亿美元（约410万亿韩元）。 包括美国商工会议所在内的财界团体表示：“FTC缺乏禁止非竞争合同的法律权限”，并表示将提起诉讼。他们强调，为了保护垄断技术和营业机密，必须签订非竞争合同，只有这样才能投资劳动者的教育和培训。 有分析认为，在11月大选中寻求连任的乔•拜登总统的意向反映在FTC的此次决定中。拜登总统在去年2月的国政演说中表示：“为了保护劳动者的权利，将禁止非竞争合约。”当天拜登总统也通过社交媒体X（原推特）表示欢迎说：“劳动者有权选择自己为谁工作。”

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