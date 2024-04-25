郑镇硕：“总统室秘书们不要搞政治”. April. 25, 2024 08:14. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 总统秘书室长郑镇硕（照片）24日在与首席秘书们举行的首次会议上表示：“以总统室相关人士的名义散布不正确的言论，这是不可取的。” 这是为了最大限度地减少总统幕僚们的部分发言暴露在人选或政策决定等需要高度政务判断的领域而引发的信息混乱，并鲜明地发出国政哲学的信号。郑镇硕就任后立即整顿纪律，这是试图改善引发“秘密渠道争议”的决策过程的关键。 郑镇硕当天上午在龙山总统室首次主持的首席秘书会议上表示：“总统室是工作的组织，不是说话的组织。总统室的政治是由总统而不是秘书来做的。”据悉，他还表示：“总统的决定是最终的。不要让辅佐出现漏洞。” 此前有媒体报道，“尹锡悦总统曾讨论过分别提名在野党人士、前中小风险企业部长朴映宣和前民主研究院院长杨正哲为国务总理候选人和秘书室长的方案”，引发了总统室消息人士透露人事安排消息的“秘密渠道”争议。分析认为，郑镇硕的发言是在针对此事。 当时总统室正式否认说“没有讨论过”，但总统室内与人选业务没有直接关系的尹锡悦亲信集团曾表示，“确实讨论过”，出现了不同的声音。一名执政党相关人士表示：“郑镇硕是五选议员，曾担任过院内代表、紧急对策委员长，当然比官僚出身的秘书室长更想握紧握把柄。” 执政党内有人指出，相比总统室正式系统，尹锡悦的部分亲信集团更能做出决定。执政党相关人士表示：“郑镇硕还将仔细观察总统室内部决策过程和趋势。”

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