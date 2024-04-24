20多家大型医院的教授：“考虑每周停诊一次”. April. 24, 2024 08:05. by 朴景民记者、吕根浩记者 mean@donga.com、yeoroot@donga.com. 首尔大学医院、盆唐首尔大学医院、猎鹰医院的教授们决定从30日开始，每周二除急诊、重症患者外，中断门诊和手术。首尔峨山医院和塞佛伦斯医院等20多所主要医学院下属的大型医院也在考虑参与“每周一次自主停诊”，预计医疗空白将进一步扩散。 首尔大学医学院、医院教授协议会紧急对策委员会23日下午召开全体大会，决定每周中断一次门诊和手术。紧急对策委员会相关人士表示：“专攻医生（实习医生、住院医师）离开医院后，教授们每周工作80-100小时，疲劳度不断累积。随着事态的长期化，每周要休息一天左右才能坚持下来。”他还表示：“休诊将根据各科的情况进行，但急诊手术和重症患者诊疗将像以前一样进行。” 有20多所医学院参加的全国医学院教授紧急对策委员会也在当天下午召开全体大会，讨论每周减少一次诊疗的方案。忠北大学已从本月5日起中断每周五忠北大学医院的门诊治疗。忠南大学和圆光大学也决定从26日起中断下属医院的门诊。在主要医学院中，除首尔大学外，首尔峨山医院所属的蔚山大学和塞佛伦斯医院所属的延世大学也在考虑减少诊疗。 提交辞职信的事态也接连不断。由于首尔圣母医院等下属8家医院的教授们将于26日提交辞职书，天主教大学医学院将于下周讨论减少诊疗的方案。蔚山大学医学院紧急对策委员会相关人士表示：“考虑到辞职书不被受理的情况，正在讨论团体使用育儿休假的方案。” 但是，对于教授们主张的“从头重新讨论医学院扩招”，政府表示“仍然不予考虑”。总统社会首席秘书张相允当天在总统室新闻发布会上表示：“医疗界有人主张希望与政府进行1:1对话，因此从一周前开始非公开提议建立‘5+4医政协议体’，但医生团体连这个提议都予以拒绝。医生团体在没有响应与政府协商的情况下，坚持重新讨论医学院扩招问题，我们对这一立场感到非常遗憾。” 不过，即使教授们离开医院，政府也不会像专攻医生离开时那样下达维持诊疗的命令。保健福祉部高层相关人士表示：“（医疗空白之后）教授们自发地填补了专攻医生的职位。虽然可以从法律上下达维持诊疗的命令，但现在还没有进行讨论。”

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