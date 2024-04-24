朝鲜今年初从韩国窃取导弹和装甲车核心零部件技术. April. 24, 2024 08:05. by 申镇宇记者、申圭振记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 据悉，今年1月至3月，生产装甲车、导弹、雷达等韩国军队主要武器体系核心零件的韩国国防企业的大部分技术被朝鲜窃取。韩国政府当局认为，虽然该企业规模不大，但作为生产军事敏感、重要零部件的地方，军工技术泄露造成的损失非常严重。政府一名高层消息人士表示：“朝鲜此前一直以大型军工企业为主要目标进行黑客攻击，现在连拥有重要技术的中小军工企业也纷纷展开‘针点’攻略。朝鲜正在全方位扩大攻击目标。”有人指出，拥有国防产业核心技术的韩国中小国防产业企业相对来说防御薄弱，因此暴露在网络攻击中。 据多名情报消息人士23日透露，朝鲜利用恶性代码等方式，从该企业窃取了数年的零部件相关情报。情报当局和警方在调查黑客攻击情况的过程中，掌握了特定黑客主体的线索。由国家情报院和国家安保室、检警、民间专家等组成的国家网络危机管理团共享相关事件信息，展开了调查。 朝鲜黑客攻击的企业是向韩国大型军工企业等提供军队主要武器体系使用的电缆等。代表性国产武器多管火箭“天舞”、中程地对空导弹“天弓”等也使用该企业的零部件。 此外，朝鲜从2022年10月至去年7月，从10多家韩国军工企业窃取了军工相关资料。警察厅国家调查本部23日将朝鲜黑客组织“拉扎鲁斯（音）”和“安达里埃尔·金秀基（音）”等特定为犯罪主体，并做出了上述表示。警方相关人士表示：“这是首次确认朝鲜多个黑客组织为夺取国防产业技术而展开全方位联合攻击。” 据悉，美国最近补充了专门负责监控朝鲜的人员等，将朝鲜的网络威胁程度提高了一级。韩国政府一名消息人士表示：“美国当局将朝鲜指定为网络犯罪相关关注国，这意味着今后将更加积极地应对朝鲜黑客攻击。”

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