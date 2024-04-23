监查院：“全国9处高速国道隧道中有8处防火耐火设计不善”. April. 23, 2024 07:41. by 高道艺记者 yea@donga.com. 监查院的监查结果显示，全国9处高速国道隧道中有8处为防止火灾而设计的耐火设计不符合现行方针。 政府以2020年造成48人伤亡的顺天至完州高速公路火灾事故为契机，制定了强化隧道耐火设计标准的《道路隧道耐火指南》。但是，制定方针后加强耐火设计的9处高速国道隧道中仍有8处不符合方针。 监查院22日在对韩国道路公社的定期监查结果报告中公开了上述内容。监查院表示：“担心隧道发生火灾时，会发生隧道坍塌等导致高速国道发生大型事故。” 据监查院透露，监查院在监查对象期间，对加强耐火设计的9处高速国道隧道进行了是否符合现行方针的检查。结果显示，除京釜高速国道地下车道外，其余8处（汉江隧道、南汉山城隧道、碓桥隧道、完山隧道、上关隧道、飞岩隧道、新元一隧道、天皇山隧道）的隧洞辅料的最高温度等不符合现行方针。 最具代表性的是首都圈第二循环高速国道的下底隧道汉江隧道，根据现行方针，隧道辅料最高要在1350℃下维持2个小时的极限温度250℃。但是，建设技术研究院的试验结果显示，该隧道的混凝土表面温度在400℃以上，不符合现行耐火指针上的极限温度。 贯通首尔江东区市中心下部的世宗-抱川高速国道的碓桥隧道在隧道的主构造体上没有采用耐火设计。监查院表示：“如果（主结构体）衬垫受损，隧道可能会坍塌。” 据调查，道路公社自2015年以后，连续9年没有对高速公路桥梁设计标准得到强化之前施工的桥梁进行内河性能评价。监查院表示：“由于长期公共使用，有可能导致构件疲劳损伤或肉眼无法确认的构件破损。龟浦洛东江桥的承重性能未达到设计标准，为了确保安全性，有必要进行加固。”

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