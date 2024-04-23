税收亮起紧急灯……执政党和在野党都在想方设法花钱. April. 23, 2024 07:41. by 李知运记者、申娜莉记者 easy@donga.com、journari@donga.com. 据调查，参与国民年金改革公论化过程的市民代表10人中有6人喜欢“多交多收”的方案。如果适用这一方案，年金枯竭时间将从原来的2055年推迟到2062年，推迟7年，但到2093年为止，未来一代要承担的累计赤字将达到704万亿韩元。 国会年金改革特别委员会公论化委员会22日公开了以492名市民代表为对象进行的3次年金改革公论化问卷调查的结果。 公论化委员会提出了把收入替代率维持在40%、保险费率从目前月收入的9%提高到12%的方案（财政稳定案）和把收入替代率提高到50%、保险费率提高到13%的方案（收入保障案）。在最终问卷调查（第三次）中，56%的市民代表选择了收入保障方案，而42.6%的市民选择了“多交多收”的财政稳定方案。 市民代表经过有关国民年金的学习和讨论，表现出了偏好度发生变化的面貌。在学习国民年金之前的最初问卷调查中，收入保障案的支持率为36.9%，财政稳定案的支持率为44.8%。但在第二次调查中，收入保障案的支持率为50.8%，财政稳定案的支持率为38.8%，呈现出逆转趋势。 年金特别委员会计划以问卷调查结果为基础制定年金改革最终案，并于下月29日在第21届国会任期结束前在全体会议上通过。在野党表示将尽快立法，而执政党则对共同民主党推进立法的意向表示了不满。在第21届国会只剩下37天的情况下，朝野应该以公论化委员会的调查结果为基础，制定国会年金改革特别委员会收集的改革案，修改《国民年金法》，但预计很难缩小立场差距。专家推算，年金改革每推迟一年，就会造成数十万亿韩元的损失。

한국어