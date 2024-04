像弹跳的网球一样不可捉摸……三名男女之间的爱恨纠葛. April. 23, 2024 07:41. by 崔智善 aurinko@donga.com. 如果要选出目前在美国好莱坞最红的女演员,就不能不提赞达亚(28岁)。13岁时通过迪士尼+选秀节目出道的她,在电影《蜘蛛侠》中饰演MJ、《沙丘》中饰演查妮等在大片中担任主人公,一路高歌猛进。她以酷爽且充满自信的态度,作为美国MZ一代的“Wannabe”明星备受粉丝喜爱。 赞达亚计划通过24日上映的电影《挑战者Challengers》进行演技变身。这是凭借性少数人群(LGBTQ)电影《请以你的名字呼唤我Call Me By Your Name》(2017年)在韩国国内知名度较高的卢卡•瓜达尼诺导演的新作。赞达亚在剧中饰演曾是一名天才网球选手,后来因伤隐退,成为丈夫教练的塔西一角。 塔西是从青少年时期开始就备受瞩目的网球女王。似乎只有花路的塔西的未来,因膝盖受伤瞬间崩溃。在这样的塔西身边,有从小就暗恋她的阿特(迈克•费斯特饰)。阿特成为世界级网球选手,塔西成为阿特的教练和妻子,组建家庭。但是平静的日常生活并没有持续很久。阿特小时候的好友、曾追求过塔西的帕特里克(乔什•奥康纳饰)再次出现,两人将展开一场赌上自尊心的网球较量。 影片就像是弹向无法预测方向的网球。如果说瓜达尼诺导演的前作《请以你的名字呼唤我》描绘了动摇日常生活的甜蜜、苦涩的初恋,那么《挑战者》则描绘了爱情、憎恶、欲望和现实交织在一起的复杂的人类内心世界。将充满紧张感的3名男女的关系用有节奏的音乐和快节奏的网球比赛场面视觉化的执导方式非常突出。网球变成摄像机,用混杂的镜头往返于两个男人之间的场面,即使没有台词,也能准确地传达导演想要表达的感情。

한국어