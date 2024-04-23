第三任秘书室长是“政务型”……如果尹锡悦本人不改变，换不换人都一样. April. 23, 2024 07:40. . 尹锡悦总统昨天任命前国会副议长郑镇硕为新总统秘书室长。这是为了接受4月10日议会选举民心而进行人事改革的第一张牌，将执政党所属的五选议员选为秘书室长。此外，他还任命前国民力量党议员洪哲浩为政务首席秘书。曾表明辞意的弘报首席秘书李度运有可能继续留任。郑镇硕表示：“将只从国民的眼光客观地向总统表达意见。” 郑镇硕是尹总统的第三任秘书室长，是新闻记者出身，曾任总统政务首席秘书和执政党紧急对策委员长等，是“政务型”人士。特别是两人都是1960年出生的同龄朋友，3年前曾劝说考虑从政的尹锡悦加入国民力量党。让相对比较亲近的同龄朋友担任秘书室长，很难说顺应了广泛招聘人才的民心。确实有人担心能不能说好逆耳忠言。因此，作为“朋友秘书室长”，即使总统听起来不舒服，也要毫无保留地报告，有时也要说“不”。 很多人评价说，总统在各种会议上主要是发言，而不是听话，幕僚们的逆耳忠言听不进去。无论是总统莫名其妙地强调理念，还是一年半多没有召开记者招待会，内部都没有响起警报声。在总统室，甚至还发生了“朴映宣总理+杨正哲秘书室长”的构想被亲近总统夫人金建希的秘密渠道泄露给媒体的荒唐事情。郑镇硕为了减少“朋友秘书室长”的忧虑，也要迅速树立业务纲纪。 尹总统要克服的政治难关不止一两个。调查蔡上等兵事件的外部压力疑惑、金建希特检法等争论焦点问题不止一两个。只有得到共同民主党的同意，才能确保预算或推进修改法律等政策。在野党认为，郑镇硕被判损害已故前总统卢武铉名誉有罪也是个问题。在这种条件下，应该与在野党进行广泛的沟通，同时建立前所未有的协治模式。 尽管如此，所有变化都取决于最终决定权者尹总统。议会选举结束后，尹总统给共同民主党代表李在明打电话，提议进行首次会面。他还说：“我会少说多听，改变统治风格。”但他在就任3个月后支持率达到20%时、去年江西区区长选举失败时也说过类似的话。归根结底，这取决于总统的落实，而不是口头上的承诺。

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