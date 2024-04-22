“望得见巴黎”，现代五项选手徐昌完夺得UIPM世界杯个人首金. April. 22, 2024 07:54. by 姜泓求 windup@donga.com. 徐昌完（27岁•国军体育部队•人名音译下同）在国际现代五项联盟（UIPM）世界杯个人赛上获得了首枚金牌，提高了参加巴黎奥运会的可能性。 20日（当地时间），徐昌完在土耳其安卡拉举行的2024世界杯第2站比赛男子个人决赛中，以总分1497分战胜埃及的穆塔兹•穆罕默德（1490分）获得了金牌。徐昌完在UIPM个人赛中夺冠尚属首次。此前他的最好成绩是2022年6月在同一地点举行的世界杯总决赛的银牌。 当天，在击剑（第2位）、游泳（第6位）、马术（第10位）中获得最多分841分的徐昌完在最后一个跑射联项（射击+跑步）中最先出发，没有让对手反败为胜。徐昌完发表感想说：“此前在击剑比赛中一直感觉不足，但此次比赛中击剑成绩很好，所以获得了冠军。”徐昌完在击剑比赛中获得了254分。 在女子个人决赛中，成胜敏（21岁•韩国体育大学）以1401分的总分排在凯伦扎•布莱森（英国•1427分）之后，获得了银牌。虽然是在跑射联项中第7个出发的，但她后来居上，跃升至第2位。 徐昌完和成胜敏上个月在埃及开罗举行的世界杯第一站混合接力赛中合作获得了铜牌。此次大赛的结果显示，徐昌完和成胜敏分别在奥运会男子选手中排名第4位和女子选手中排名第10位，提高了出战巴黎奥运会的可能性。在只举行个人赛的奥运会现代五项比赛中，每个国家最多允许男女各两名选手参赛。以去年杭州亚运会的成绩为基础，全雄泰（光州广域市厅•男子个人赛金牌）和金善宇（京畿道厅•女子个人赛银牌）已经确保了奥运会入场券。到6月中旬为止，将通过国际大赛的成绩和奥运会排名等来决出剩下的入场券的主人。

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