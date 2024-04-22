苹果可能在欧洲允许三星支付等其它公司的结算. April. 22, 2024 07:54. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 在欧洲，最快将从下月起在iphone上使用三星支付等其他公司的结算系统。虽然眼下只适用于欧盟成员国的用户，但今后韩国等其他国家也有可能会受到影响。 路透社19日表示：“欧盟监管当局不久后将批准苹果在iphone上除了本公司结算系统苹果支付外，还允许三星支付等竞争公司的近距离无线通信（NFC）结算方式的提案。” 苹果之所以率先提议允许竞争公司的结算方式，是因为欧盟一直高强度地调查，称“只允许苹果支付的政策是限制竞争、损害消费者的行为”。欧盟结束最近4年的调查并预告将征收罚款后，苹果退后一步，伸出了协议之手。路透社预测称：“如果欧盟接受提议，苹果可以避免相当多的罚款。”但是，即使许可得到批准，除欧盟成员国以外的国家仍然不能使用其他公司的结算系统。 欧盟从上月起实施以苹果、谷歌、Meta等大型技术为对象的强有力的限制法案《数字市场法》。根据数字市场法，如果被证明限制竞争、优待本公司服务属实，可处以世界年销售额的10%的罚款。如果反复违反，该比率将上升到20%。 此前，欧盟执委会表示，“苹果在音乐流媒体应用软件市场滥用市场支配力，切断了消费者使用低廉的订阅服务的机会”，决定处以18.4亿欧元（约2.706万亿韩元）的罚款。美国司法部上个月也以苹果为对象提起了违反《反垄断法》的诉讼，正式开始限制“技术大企”。

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