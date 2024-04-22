韩国大贬值，汇率比金融危机前更进一步暴涨. April. 22, 2024 07:53. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 今年以来，韩元兑美元汇率上涨超过7%（直接标价法•韩元贬值），正威胁着饱受高物价困扰的民生经济。这一汇率升幅超过了遭遇国际货币基金组织（IMF）外汇危机和全球金融危机的1997年、2008年年初的上升幅度。 不能断定最近汇率暴涨是像过去一样的危机前兆现象。这是因为，本轮的汇率暴涨是由美联储（Fed）的高利率长期化和中东动荡交织在一起的全球“美元王”（美元超强势）现象造成的。但是，对外依存度较高的韩国经济面对高利息、高物价、高汇率的“三高危机”总是很脆弱。有人担心，议会选举后把“民生”作为国政最优先课题的尹锡悦政府如果把不住舵，可能会卷入风波，再次面临经济危机。 21日，据韩国银行透露，19日以1382.2韩元收盘的韩元兑美元汇率比去年年末（1288.0韩元）上涨了7.3%。这是自1990年3月引入市场平均汇率制度（外汇经办银行根据韩元和美元的行情调整汇率的制度）以来的最大升幅。外汇危机前的1997年1月1日~4月19日，汇率仅上涨了5.8%。发生全球金融危机的2008年同期上升了6.8%。同年9月，美国投资银行雷曼兄弟申请破产，全球金融危机正式爆发。 此前的16日，韩元兑美元汇率时隔17个月再次突破了1400韩元。最近韩元兑美元汇率暴涨，基本上是因为美元的强势。随着美国经济以坚实的消费和雇佣为基础享受“独自繁荣”，预计美联储的降息将被推迟，导致美元价值上升。再加上以色列-巴勒斯坦武装冲突、以色列和伊朗之间的冲突等地缘政治危机加剧，也助长了安全资产美元的需求。 据调查，在全球范围内出现“美元王”现象的情况下，韩元价值比实际美元价值上升部分还要低。截至本月19日，美元指数与主要6国货币相比上涨了4.7%。韩元价值又下跌了2.6%。 梨花女子大学经济学系教授石炳勋（音）解释说：“特别是韩国作为全部进口原油的国家，随着中东局势的不稳定，高油价带来的打击更大，因此韩元或只能进一步贬值。”

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