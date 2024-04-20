“风头强劲”， 李政厚连续10场比赛击出安打. April. 20, 2024 08:15. by 黃奎引 kini@donga.com. “风之孙”李政厚（旧金山巨人队）连续10场比赛击出安打。19日，李政厚在美国职业棒球大联盟（MLB）主场比赛中，以1号击球手兼中坚手的身份首发出场，取得了4次有效击球、2支安打、1分的成绩。 在比李政厚更早进入MLB舞台的11名韩国击球手中，在出道赛季连续10场比赛击出安打记录的选手只有2015年的姜正浩（当时匹兹堡海盗队）和2016年的金贤洙（当时巴尔的摩金莺队）两人。如果李政厚在20日也击出安打，将创下韩国击球手MLB出道赛季连续比赛安打的新纪录。与工龄无关，韩国击球手在MLB上留下的最多连续安打记录是2013年秋信守（当时辛辛那提红人队）和去年金河成（圣地亚哥教士队）留下的16场比赛。 当天，李政厚在第1局下半局第一个击球位上，面对对方首发投手莱茵•尼尔森击出内野安打，并成功连续10场比赛击出了安打。接着在第3局下半局1人出局2人在垒的情况下，他又击出了内野安打，连续2场比赛，并留下了本赛季第7个“多重安打”（一场比赛击出2支以上安打）的记录。2015年，姜正浩在36场比赛中击出了2支以上的安打，因此距离在该领域创造新纪录尚有一段距离。李政厚在第8局下半局无人出局2垒有人的情况下，因对方2垒手的失误踏上1垒后，在击球阵容的帮助下踏上了本垒。 李政厚在当天第6局上半局的防守中，追击对方首发击球手杰克•麦卡锡的左中间击球，赢得了球队首发投手洛根•韦伯的掌声。韦伯在7局内无失分，球队以5比0完胜对手，成为胜利投手。MLB.com当天还在社交媒体上公开了在捕手后面的观众席上身穿印有李政厚名字的队服助威的韩国球迷的样子。

한국어