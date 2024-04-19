“和74岁的莫迪一起玩游戏”……印度总理向“2亿名20多岁选民”示好求爱. April. 19, 2024 08:03. by 金允真记者 kyj@donga.com. 印度总理莫迪在政治上积极利用社交媒体，人称“网红总理”。面对19日开始的印度议会选举，他再次全力展开社交媒体选举运动。有人指出，莫迪所为以熟悉使用智能手机的青年层为中心发挥了巨大效用，但过于专注社交媒体。 莫迪方面11日通过官方YouTube频道公开了与20多岁的游戏玩家、网络自媒体BJ等7名青年沟通的视频。在该视频中，莫迪展示了学习年轻人喜爱的手机游戏、体验虚拟现实机器的样子。 莫迪和执政的印度人民党长期以来一直致力于针对年轻选民的社会媒体选举运动。莫迪在2014年首次当选总理的议会选举时，在X（原“推特”）上拥有4000万名追随者，掀起了“莫迪热”。 据谷歌广告透明性中心透露，印度人民党今年也在政治广告上支出4.7亿卢比（约77.3亿韩元），大部分投在社交媒体上。美国《纽约时报》报道说：“印度人民党正在制作莫迪总理呼喊选民的名字鼓励投票的深度伪造视频，并发送给选民。” 印度被评价为社会媒体在选举中影响力尤为巨大的国家。据彭博社报道，今年议会选举29岁以下选民超过2亿人，约占全体选民的20%。印度的智能手机用户超过7亿人，以2022年为基准，世界移动数据流量的21%来自印度。 莫迪在2014年被英国《金融时报》称为“印度首位社交媒体总理”，一直积极利用社交媒体。信息技术媒体《Rest of World（世界其他地方）》评价说：“很多人忽视了狂热消费数字内容的社会如何重新创造政治结构，但莫迪总理是在该领域领先的人物。” 但是，指责他“过于注重社交媒体”的声音也接连不断。这是在批评莫迪“避免在媒体上露面，只用社交媒体说自己想说的话”。上个月，印度人民党还制作了虚假广告视频，称“莫迪总理为了印度留学生回国，暂时中断了俄罗斯-乌克兰战争”。 英国广播公司17日指出：“很多印度青年对此深信不疑。莫迪总理在让人们相信谎言方面发挥了卓越的能力。”

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