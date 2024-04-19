公开不支付抚养费的268名“坏父母”名单等，韩女性家族部将采取制裁措施. April. 19, 2024 08:03. by 吕根浩记者 yeoroot@donga.com. 对离婚后长期没有向抚养孩子的抚养权人支付抚养费的268人，相关部门决定采取公开名单、吊销驾照、禁止出国等制裁措施。 韩国女性家族部18日表示，最近召开了第34、35次养育费履行审议委员会，决定对11名养育费债务不履行者进行名单公开处分。对79人处以吊销驾照的处分，对178人处以禁止出境的处分。女性家族部此后将给予他们陈述意见的机会，如果没有适当的理由，不接受养育费支付协议，将采取制裁措施。在此次制裁对象中，最高债务额为2.74亿韩元。 截至去年年底，成为制裁对象的544人中，有142人（26.1%）支付了部分或全部养育费债务。但是，如果只支付部分养育费，制裁措施不会解除。 女性家族部相关人士表示：“随着制裁措施取得效果，有义务支付养育费的对象中支付养育费的比率从2021年的38.3%逐渐上升到2023年的42.8%。”另外，该人士还展望道：“由于相关法律的修改，从9月27日开始，即使没有接到关进看守所或拘留所的禁闭令，只要从法院接到履行养育费支付命令的情况也可以下达制裁措施，因此，到做出制裁决定所需的时间最多将减少1年左右。”

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