K造船时隔30年出口500艘液化天然气运输船. April. 19, 2024 08:03. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 韩国造船业实现了液化天然气（LNG）运输船出口500艘的目标。这是自1994年首次出口液化天然气运输船后30年来取得的成果. 据产业通商资源部18日透露，安德根部长当天参加了在庆南巨济三星重工业造船厂举行的液化天然气运输船“好丽友勇气”号的命名仪式。国内出口的第500艘LNG船舶“好丽友勇气”号将交付给美国JP摩根。 LNG运输船是为了专门运输零下163度的超低温液化气而制造的船舶。全世界只有9个国家有过建造经验，因此需要高度的造船技术。每艘船的价格也超过了3000亿韩元，是代表性的高附加值船舶。 韩国是代表性的液化天然气运输船强国。据产业部透露，目前全世界正在运行的LNG运输船有680艘，其中四分之三左右是在韩国建造的船舶。目前在韩国进行设计和建造的船舶也达256艘。 韩国造船业今年第一季度（1~3月）承揽了136亿美元（约19万亿韩元）的船舶订单，时隔3年超越中国，再次跃居世界第一。安长官强调表示：“以上个月成立的‘K造船行动计划’为中心，将确保造船业的超差距技术，应对人力问题。”

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