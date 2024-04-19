巨大在野党“立法独行”愈演愈烈. April. 19, 2024 08:03. by 安圭英记者、李相宪记者 kyu0@donga.com、dapaper@donga.com. 包括由共同民主党主导的、去年被尹锡悦总统行使否决权的《粮食管理法》在内，《农产品价格稳定法》等5个法案18日被单独提交到国会全体会议。共同民主党的方针是，乘着4月10议会选举压倒性胜利之势，在还剩一个多月的第21届国会任期内强行处理《蔡某上等兵特检法》《民主有功者法》等争议法案。共同民主党领导层还要求“编制补充预算”，以民生为突破口向政府和执政党施压。政界有分析认为：“这是将在第22届国会展开（巨大在野党）主导国会的预告片。”总统室慎重地表示：“将根据朝野政党协商过程等进行应对。”分析认为，这一表态是既担心在野党独断专行的情况下担心失去政局主导权，同时也意识到了议会选举的失败。 国会农林畜产食品海洋水产委员会所属的共同民主党议员们当天上午召开全体会议，在执政党成员不参加的情况下单独处理了粮食管理法修改案和农产品价格稳定法、“世越”号事故受害支援法修改案等5个法案。这些法案今年2月由共同民主党主导移交国会法制司法委员会，根据国会法，如果提交到法司委的法律后60天内不结束审查，可以作为管辖委员会在籍五分之三以上赞成处理，提交全体大会。当天，农林水产委员会19名委员中，共同民主党（11名）和该党出身的无党派议员尹美香等12人全部投了赞成票。国民力量党议员全体缺席。共同民主党计划23日召开政务委员会全体会议，对执政党反对的《民主有功者法》和《加盟经营法》进行表决，并直接提交全体大会。 共同民主党的方针是，继续“立法驱动”直到下月底第21届国会任期结束。该党发言人林五卿当天表示：“从第21届国会起，相比强行推进，我党选择继续（与执政党）协商和讨论，反而受到了国民的痛责。不会出现两次失误。只要是为了民生，就会积极推进。” 共同民主党领导层还为前一天李在明代表再次提议的“向全体国民发放民生恢复补贴”制定补充预算继续施压。院内代表洪翼杓当天在政策协调会议上表示：“为了克服经济危机和稳定民生经济，朝野政党应齐心协力编制补充预算。” 总统室相关人士担忧地表示：“（议会选举结果）虽然是国民的选择，但在野党今后会大大夸耀力量。可能会出现立法部门左右行政部门的状况。”另一名相关人士就共同民主党主导的立法驱动表示：“讨论总统是否行使否决权还为时尚早。将收集多种意见，决定是否行使再议要求权（即否决权）。”

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