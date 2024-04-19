“可以全部拿来”……共同民主党公开宣称要独霸国会. April. 19, 2024 08:02. . 共同民主党就第22届国会常任委员长的分配问题，出现了很多强硬的主张。该党院内代表洪翼杓表示“法制司法委员会和运营委员会这次一定要由共同民主党拥有”，郑清来议员等也表示“绝对不能让出法制司法委员长”，曾担任院内代表的金太年议员甚至说，“（18个常任委员会）都可以拿过来”。国民力量党反对称，“这是无所不为的独裁性想法”，因此，在国会构成协商开始之前，朝野政党之间就已战云密布。 虽然《国会法》没有对常任委员会分配方式的规定，但民主化以后，国会构成协商是以议席数为标准分配常任委员长。也就是说，如果国会只根据多数表决运营，只能成为赢者通吃，因此应该反映牵制和均衡的原则。这一次，预计朝野将尤其围绕法司委员长一职展开激烈较量。法司委员长可以通过体系和自救审查权调节法案处理速度，作为防止多数党独霸立法的安全装置，由院内第二大党掌控是惯例，但共同民主党主张：“执政党在担任司法委员长后，不是推迟立法，而是把法案搞到了不能进行的程度。” 虽然无法预测国会构成会如何进行，但此次议会选举中国民给共同民主党175席，可以不是说可以掌握国会。共同民主党在第21届国会前半期也曾“席卷”常任委员长。此后，只要共同民主党强行推进主要法案，批评多数党横行霸道的声音就越来越大。有人指出，这是共同民主党在选举首尔、釜山市长等2021年4月7日再选补选中惨败的主要原因。 此前，共同民主党一直向总统室展开攻势，称“从来没看到协治和相生”。但共同民主党也是国政运营的重要一轴，作为国会多数党，有责任主导协治。其出发点就是承认执政党为合作伙伴，圆满完成国会构成。如果共同民主党只想按照自己的意愿运营国会，曾批评尹锡悦政府“傲慢和自以为是”的做法将像回头镖一样回到共同民主党身上。

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