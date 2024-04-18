“三分火箭炮”，金河成轰出赛季第3记本垒打. April. 18, 2024 07:53. by 任寶美 bom@donga.com. 金河成（圣地亚哥教士队）凭借个人本赛季第3记本垒打，帮助球队以6比3取得了比赛胜利。 17日，在美国职业棒球大联盟（MLB）与密尔沃基酿酒人队的客场比赛中，金河成作为5号击球手兼游击手出场，从第一个击球位开始就击出3分本垒打，为球队带来了比赛主导权。在本队以1比0领先的第1局上半局，在1人出局2、3垒有人的情况下金河成进入击球区，他的球棒瞄准了对方首发投手韦德•麦利投出的第2球高位卡特球。被当地转播人员形容为“像火箭”的该击球在以时速163公里的速度飞行116米后，击中左侧边线末端旗杆，成为本赛季第3记、同时也是职业生涯第39记本垒打。金河成以3次有效击球、1支安打、1个四坏球上垒（四坏球保送）结束了当天的比赛。 有趣的是，金河成更换手套后，连球棒都喷火了。金河成在赛季初期戴着罗林斯手套参加了比赛。这是双贴着去年国家联盟非先发部门金手套获奖者的“金标签”的手套。负责金手套颁奖的罗林斯有向上一年度金手套获奖者赠送纪念手套的传统。在上个赛季的157场比赛中金河成只有7次失误，但在今年赛季的17场比赛中失误就多达4次，于是他再次拿出了去年使用过的手套。金河成在戴上老手套的最近3场比赛中创下了OPS（出垒率+长打力）1.357的记录。OPS只要超过0.900就可以被评为A级。 另外，“风之孙”李政厚（旧金山巨人队）在与迈阿密队的客场比赛第8局上半局，在最后一个击球位上击出左前安打，延续了连续8场比赛击出安打的记录。此前一直作为球队1号击球手出场的李政厚当天在MLB出道后首次担任了3号击球手。最终，旧金山巨人队以3比6败北。

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