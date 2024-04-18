“通过读书获得培养兴慜的智慧，谦逊很重要”. April. 18, 2024 07:51. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “如果兴慜没有时间读书，我会将我在读书笔记上写的重要记录标在书上，放在睡觉的儿子枕边。” 足球选手孙兴慜的父亲、SON足球学院主教练孙雄正（62岁）17日在自己的第二本书《我读、写、改》（飞翔出版社）的记者见面会上做出了上述表示。书中以孙教练从2010年开始制作的6本读书笔记为基础，记录了与诗人金敏正（音译）进行的采访。 孙教练是出了名的读书狂。他每年阅读200~300本书。但是不会强求两个儿子读书。只是悄悄地拿出“读书笔记”而已。他说：“最好的养老准备都是为了成为不向长大成人的子女唠叨的父母而努力”，“我都不知道大儿子夫妇的家在哪里。我认为，长大后子女的生活应该与父母完全分离。” 他说，要想让孩子们的人生幸福，发现和发挥才能非常重要。因此，两个儿子小时候经常旷课去旅行。他说：“比起孩子们拥有的才能，父母会通过（社会）财富或成功引导孩子”，“为孩子开发才能、拥有才能、过上自己想要的生活创造环境比学校学习更重要。” 有时还强调了父母的坚决。孙教练说：“经常说应该给子女做像朋友一样的父母，但这是玩忽职守”，“不行就是不行，最后能说不能做的只有父母。”他还说，坚信“向子女抛出问号的人才是真正的父母”。他经常问儿子梦想是什么，什么时候幸福。每当这时，老二兴慜都会说：“踢足球是最幸福的。”孙教练说：“父母是跟在孩子后面的人，而不是在前面拉孩子的人。” 当被问到想向孙兴慜传达的信息时，孙教练选择了“谦逊”一词。“据说，打开中国秦始皇兵马俑时，只有跪着的士兵土俑几乎完整地保存了下来。低调低头不正是活在这个世上最大的智慧吗？”

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