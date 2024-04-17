地铁犯罪案3546起，创10年来新高……保安官没有逮捕权，存在局限性. April. 17, 2024 07:38. by 李彩婉记者、田慧珍记者 chaewani@donga.com、sunrise@donga.com. “把醉汉叫醒并带到站台后，醉汉突然骂人并挥拳打脚踢是司空见惯的事情。” 在首尔地铁站担任14年地铁保安官的金成泰（音，47岁）说：“最近在江南站非法拍摄的人被当场揭发，直到警察到达为止的20分钟里，好不容易才控制骚乱的场面。” 据调查，每天有超过700万人乘坐的首尔地铁仅去年一年就发生了3500多起性骚扰和非法拍摄等犯罪事件。但由于地铁保安官没有包括逮捕权在内的司法权，只能毫无防备地暴露在暴力受害之中。 据警察厅16日透露，去年首尔市内地铁犯罪包括盗窃、性骚扰、非法拍摄等共3546起，平均每天发生9.7起。经确认，继2021年的2619件、2022年的3378件之后，去年创下了近10年来的最高数字。以地铁保安官及车站职员为对象的暴行受害事件也平均每两天发生一次。据首尔交通公社透露，以保安官等为对象的暴行受害事件在2021年为204件，2022年为238件，去年为177件，每年都超过100件。首尔交通公社相关人士解释说：“地铁保安官是公社所属职员，没有要求出示身份证的权、逮捕权、调查权等。即使揭发犯罪，反而受到暴力或民怨、起诉等困扰的情况很多。” 专家们建议，为了应对每年都在增加的地铁犯罪，应该像澳大利亚、荷兰等国家一样，研究赋予地铁保安司法权的方案。赋予地铁保安官司法权的方案，因担心与首尔警察厅所属的地铁警察队业务重复而被搁置。澳大利亚赋予铁道公司高管及相关业务负责人、雇佣保安人员警察权，荷兰也赋予大众交通机关执行官包括逮捕在内的警察权。高丽网络大学警察学系客座教授李允浩（音）表示：“地铁内凶器骚乱、性犯罪、非法拍摄等犯罪正在增加，仅靠警力应对是有限的。应赋予地铁保安最起码的执法权，在现场制止犯罪分子。”

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