美国向三星提供9万亿韩元补贴……无法对此感到高兴的韩国就业形势. April. 17, 2024 07:30. . 三星电子将从美国政府获得9万亿韩元（64亿美元）的半导体补贴。这是继之前确定的美国英特尔的85亿美元、台积电的66亿美元之后的第三大规模。据说相比投资额，拿到的补贴金额反而比英特尔、台积电还多。 超过400亿美元的三星电子对美投资得到了正当的评价，这是值得庆幸的事情。投资额与补贴的比例，三星电子为16%，高于台积电的10.2%和英特尔的8.5%。对得克萨斯州泰勒市工厂等地的投资规模，扩大到原计划的2.6倍、生产最尖端2纳米芯片等尖端产品的计划得到了回报。 尽管如此，考虑到韩国经济的未来，令人难以对此次事件感到高兴。包括共527亿美元支援政策在内的美国《半导体法》的目标，是减少对韩国、台湾等东亚地区的半导体依赖，到2030年为止，在美国生产世界尖端半导体的20%。如果三星电子在美国开始生产新一代人工智能半导体，韩国在全球供应网中所占的比重将减少。考虑到韩国青年在就业难中挣扎的现实，目睹通过此次投资在美国创造2万个以上工作岗位，令人心情无法轻松。 美国拥有原创技术，又要在本国主导下重新建立全球半导体供应网，这种情况下，只有韩国企业难以做出其他选择。即便如此，也不能放任发达国家像黑洞一样吸走韩国企业的投资。20年间，韩国政府要投入360万亿韩元，支援建设龙仁半导体集群的三星电子等企业，寻找把研发核心力量、尖端生产基础、优质工作岗位留在国内的方法。正因如此，必须制定应对发达国家的奖励制度和人才培养政策。

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