“和父母一起生活”，因就业难2030一代中有77%是“袋鼠族”. April. 16, 2024 07:59. by 周愛眞 jaj@donga.com. 上个月某网络社区上传了“从女儿那里收取生活费很奇怪吗”的帖子。自称是50多岁女性的发帖人表示：“一起生活的女儿最近就业，月薪为190万韩元。”她说：“我厌倦了打扫女儿房间或洗衣服”，“我要求女儿每月交30万韩元的生活费，结果女儿的嘴都撅起来了。”相关社区中出现了两种不同的反应，一种是“就业了当然要交生活费了”，另一种则是“刚开始赚钱，父母应该帮助攒钱”。 最近，网络社区经常出现吐露类似苦恼的文章。据分析，随着没能就业或就业后为了节省生活费而和父母一起生活的所谓“袋鼠族”青年增加，与父母发生矛盾的事例也随之增加。 15日，据招聘内容平台Catch透露，本月1日至5日以1903名20、30多岁青年为对象进行了在线问卷调查，结果显示77%的受访者表示“在经济上依赖父母”。在父母家里一起生活的人比率为43%，从父母那里领月租或零用钱的回答也达到了41%。有7%的受访者回答说，和父母一起生活，还能得到零花钱。 20、30多岁的青年不能独立于父母的最大理由是“没有稳定的收入”（56%）。据分析，由于就业难，找不到正常的工作，如果没有父母的帮助，很难维持生活。此外还有“因为生活费负担”（17%），“感觉不到独立的必要性”（13%），“因为父母经济宽裕”（7%）等回答。 87%的受访者表示，在经济上依赖父母，如果以后条件允许，有独立的计划。考虑独立的时期是“就业后”最多，占53%。紧随其后的是“就业1~3年后”（28%）和“就业3~5年后”（13%）等。回答“结婚之前没有独立的想法”的人也占6%。 升学社Catch部门负责人金正贤（音）解释称，“虽然20、30多岁的青年多数在经济上仍然依赖父母，但是他们大部分都有就业后独立的计划”，“这表明，与其说最近青年们的独立意志不足，不如说是因为就业难导致收入不稳定而成为袋鼠族的事例很多。”

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