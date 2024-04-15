伊朗袭击以色列，美国总统选举也遭遇“漩涡”. April. 15, 2024 07:55. by 洪政洙记者、金宝拉记者 hong@donga.com、purple@donga.com. “美国总统乔·拜登最想回避的事态发生了。” 当地时间13日晚，伊朗对以色列实施报复性攻击，预计会给11月美国总统选举格局带来不小的漩涡。拜登为阻止以色列-哈马斯战争的扩大而竭尽全力，又因中东最大的对手——以色列和伊朗的直接冲突而面临巨大危机。竞争者、前总统特朗普猛烈攻击说：“这是拜登软弱的领导能力所致。” 拜登当天接到在霍尔木兹海峡发生的伊朗扣押以色列船只的报告后，从特拉华州拉霍伯斯海滩别墅直接返回白宫。空袭结束后，他在社交媒体X（原“推特”）上表示，“美国守护以色列安全的承诺是铜墙铁壁”，以示支持，并给以色列总理内塔尼亚胡打电话，事实上阻止了对伊朗的反击。 截止到当天，已持续191天的以色列-哈马斯战争是拜登再次执政的最大威胁因素之一。虽然他一度被称为“外交达人”，在外交方面获得了合格分数，但由于战争长期化，本国国内的氛围变得不同寻常。 特别是，随着加沙地区平民及救助团体的牺牲增加，以伊斯兰系选民等核心支持层为中心的民心背离现象尤为突出。《纽约时报》和锡耶纳大学7日至11日实施的民意调查结果显示，对拜登政府外交政策的肯定评价仅为36%。《纽约时报》分析说：“拜登总统虽然不能回避传统友邦以色列，但陷入了难以积极支援的两难境地。” 特朗普把此次空袭的责任归咎于拜登政府，提高了攻势。他当天在宾夕法尼亚州的游说中表示：“我们（美国）表现出的懦弱令人难以置信。如果我是总统，今天伊朗对以色列的攻击自不必说，去年10月爆发的以色列和哈马斯战争也不会发生。” 英国、法国、德国等西方国家和欧盟、联合国等国际社会一致谴责了伊朗。联合国秘书长古特雷斯通过声明敦促说：“为了避免在中东各条战线上引发大规模军事对抗的行为，请所有各方保持‘最大克制’。”联合国安理会将于14日召开紧急会议，讨论伊朗对以色列的攻击和中东事态恶化问题。

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