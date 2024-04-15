英国赌博游戏中出现李舜臣将军图片和国内非法流通引发争议. April. 15, 2024 07:55. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. 据悉，以李舜臣将军为题材的老虎机游戏正在全世界流通。在韩国，也可以在私人赌博网站上轻易使用。有人指出，这有可能引起人们对李舜臣将军和韩国文化的误解，再加上在国内非法的网络赌场堂而皇之地进行宣传和流通，因此存在问题。 14日，据相关业界透露，英国游戏公司“Pragmatic Play”正在通过主页的插槽产品介绍栏目介绍名为“YISUNSHIN”的游戏。在网站上实行示范版本后，可以看到在49个格子里随机罗列的龟船、大炮、刀、弓、盾形长尾风筝等图片。画面右侧还可以看到一名白胡须男子身穿中国式盔甲、手持刀的样子。49个格子像卷线轮（老虎机的竖线）一样转动。如果拿到游戏币，“胜利属于我。准备发射”、“为了祖国，李舜臣回来了”、“是上天的意思”等韩语通过男性声音以柔和的语调传了出来。画面下端分别标有“余额”和“下注”两个字和韩元金额。Pragmatic Play制作的该游戏通过非法赌博网站等流通。在英国，以成人为对象的在线赌场是合法的，但在韩国是全面非法的。 如果在YouTube上搜索相关游戏，就可以轻易确认转播或宣传游戏的视频。中奖金额不是用游戏币，而是用韩元标示，还介绍了Kakao Talk聊天室或私人赌博网站的链接。因此也可以看作是非法在线赌博广告。 业界相关人士表示：“将拯救国家的英雄李舜臣将军用于赌博游戏，可能会加深对韩国文化和李舜臣将军的歪曲认识”，“有必要加强对非法网络赌博广告的管制。”

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