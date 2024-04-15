金正恩会见中国第三号人物：“加强合作”……有可能10月访华. April. 15, 2024 07:54. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩会见中国全国人大常委会委员长赵乐际，集中讨论了扩大和加强两国交流合作的方案。中国共产党内排名第三的赵乐际对朝鲜平壤进行三天两夜的访问，两人在最后一天共进午餐，露骨地表现出了战略密切的意图。双方在会谈中可能就金正恩访华事宜进行了事前讨论。朝鲜和俄罗斯以去年的首脑会谈为契机迅速拉近关系，被认为与朝鲜疏远的中国最近以美中矛盾深化为契机，再次积极向朝鲜伸出友好之手。 据朝鲜中央通讯社14日报道，金正恩13日在劳动党中央总部大楼接见赵乐际时表示：“此次中国党和政府代表团访问平壤，对于展示朝中友谊的不败性，进一步强化和发展两国传统友好合作关系，符合时代要求，具有重大意义。”朝中社还称：“为了将友好合作关系升华为更有活力的纽带，双方就扩大和加强多方面的交流与合作、就相互关心的重要问题进行了开诚布公的讨论。” 中国官方媒体新华社13日也报道说，金正恩在会上表示：“今年是中朝建交75周年，将书写两国关系的新篇章。” 朝中双方都没有具体提及金正恩访华和与中国国家主席习近平的首脑会谈。不过，在此次会晤中，无论以何种方式，双方都会进行相关讨论。韩国政府消息人士表示：“双方不是都集中提及了建交75周年吗?在11月美国大选即将到来之际，两国建交的10月6日前后，金正恩访华的可能性很大。” 据朝鲜和中国媒体报道，金正日在与赵乐际共进午餐时，祝习近平“万寿无疆”并提议干杯。中国国营的中央电视台公开的视频显示，金正恩和赵乐际三次拥抱，展示了深厚的关系。视频还展示了中国代表团赠送给金正恩的礼物，被捕捉到是8匹马疾驰的雕像和被称为中国“国酒”的茅台30年酒箱。 金正恩在午餐后亲自为赵乐际一行送行。金正恩向赵乐际做了双手合一的动作，露出了灿烂的笑容。这个手势在中国意味着“谢谢”。

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