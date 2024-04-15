人类的多样性. April. 15, 2024 07:52. . “任何被造物都无法比用双脚走路的人表现出更大的多样性。”—出自《彼得•德鲁克自传》中 被评价为现代经营学创始人的彼得•德鲁克从1939年出版的《经济人的末日》开始，留下了经营者、经营、企业等包含资本主义核心的众多书籍。其中，集成了对个别人类的探索的书是《彼得•德鲁克自传》。德鲁克在这本书中介绍了在他人生中走过的人。光看目录就觉得很有趣。如“让人领悟到人间礼仪的奶奶”、“提示教育道路的老处女姐妹老师”、“战争中幸存的社会主义者的告白”等。 德鲁克在书中说：“相较于概念，我总是对各种各样的人更感兴趣。”他遇到的人物被用作德鲁克提出的众多概念的示例和实证。 公司是由各种各样的人组成的一个无形的集合体。虽然通过看不见的规则和约定实现目的的一体化，但其中却聚集着个别存在。其中有些人在结束工作下班的路上，为了学习舞蹈或架子鼓去补习班，或学习画画。每个人隐藏的欲望和资质偶尔会在组织内以创意和独创性的想法体现出来。人类在承认不是一刀切，而是个别存在的瞬间，就会理解他人。理解就能知道，就能找到数字或统计无法解开的答案。 很多企业最近都在尝试个性化营销。也就是说，将个人的特点和喜好分开分析，进行针对性目标营销。因为他们认为，观察个别人类，读懂其心意是营销的基本。这就是个人色彩、MBTI等对人类探索的分类法层出不穷的原因。在人工智能（AI）成为话题的最近，未来的AI能否像人类一样成为个别存在呢？彼得•德鲁克的话似乎有答案。

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