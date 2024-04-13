如有尿素水大乱，14国共同应对……“印太经济框架”供应网协定17日生效. April. 13, 2024 07:43. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 为了应对来自中国的供应网危机，美国主导的印度太平洋经济框架（IPEF）供应网协定将于17日在韩国生效。因此，一旦像2021年的“尿素水大乱”一样，当中国爆发供应链危机时，韩国将立即从资源富国美国、澳大利亚等印太国家那里得到帮助。 外交部等政府12日表示：“上月18日递交了印太经济框架供应网协定批准书，根据协定生效规定，将于30天后的17日在国内生效。”上个月6日，政府通过国务会议审议并表决批准书后，得到尹锡悦总统的批准，向印太经济框架方面递交了批准书。印太经济框架协定今年2月在美国、日本、新加坡、斐济、印度等地率先生效。韩国是第六个协定批准国。 印太经济框架协定是与供应网相关的第一个多边国际协定，2022年5月由美国拜登政府主导成立。第二年即去年5月，韩国、美国、日本、澳大利亚等14个成员国分为贸易、供应网、清洁经济、公平经济等4个部门进行协商后，签订了协定。据统计，以2020年为基准，印太经济框架协定成员国占全球国内生产总值的40.9%。 根据协定，如果发生供应网危机，14个国家将运营可以立即共同应对的危机应对网络。如果发生供应网危机的成员国提出要求，将在15天内通过危机应对网络召开紧急会议，讨论需求及供应企业匹配、发掘替代运输途径等克服方案。平时为了提高供应网的复原力，将推进扩大投资、改善物流、共同研发等合作。印太经济框架协定成员国还决定互相克制对供应网产生负面影响的措施。 此前，韩国对中国产矿物、能源资源的依赖度很高，因此中国的出口限制措施等非常脆弱，韩国政府期待印太经济框架协定的生效，进一步加强供应网危机应对能力。以2022年为准，韩国对特定国家进口的依赖度在50%以上的品种超过4000个，锂、钴、石墨等核心矿物对特定国家进口的依赖度以去年为基准超过了80%。

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