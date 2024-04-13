朝野政党应撇掉议会选举中的“不管不顾”SOC公约. April. 13, 2024 07:43. . 第22届议会选举的朝野政党当选人在选举期间提出的社会间接资本（SOC）公约，如果付诸实行，至少需要278万亿韩元。仅统计了得到回答的当选人公约，就需要相当于今年政府预算40%的巨额财源。如果加上不确定需要多少钱或没有回答的当选人公约，预计所需财源将进一步增加。随着吹嘘性承诺每次反复出现，选民们对议会选举公约的信任正在下降。 《东亚日报》采访组和宣言实践本部向当选人询问了核心公约和财源筹措方案，结果有166人回答。他们的五大核心公约中73%是关于交通基础设施扩充等社会间接资本事业的公约。需要财政的10个社会间接资本公约中，有6个根本无法计算费用。 就政府推进的广域快速通道铁路（GTX）问题，承诺将路线延长到自己选区、建立中转支线、新设停车站的当选人就有15人。每个公约需要1万亿韩元以上的资金。实现可能性令人怀疑的建设、土木工程公约，除此之外还有很多。京畿道也有当选人承诺在自己选区申办并建设“第三乐天世界”“第二爱宝乐园”，但相关公司完全没有制定计划。 如果当选人强行提出的公约付诸实施，对负债累累的政府、地方自治团体财政将造成很大的负担。如果相关预算被释放，货币量增加，很有可能再次刺激物价。由于物价连续两个月超过3%，韩国银行金融货币委员会昨天将基准利率冻结在3.5%。为了搞活经济而下调基准利率的预测时间不断被推迟。高利息长期化的痛苦最终要归于饱受贷款债务困扰的平民和个体户。 仅朝野政党领导层的开发承诺就预告了数十至数百万亿韩元的出血性支出。铁路地下化、疗养医院看护费工资化等，朝野党派都已约定，不管用什么方式都会发放资金。与总统选举和地方选举不同，议会选举候选人可以不公开公约财源筹措方法的选举法规定的副作用正在增大。在此期间，国家债务与国内生产总值的比率在去年历史上首次超过了50%。有必要分辨没有实际利益光投钱的“不管不顾公约”是玉还是石，在新国会出台之前果断地收起不必要的公约。

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